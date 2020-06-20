Bursa'da kontrolden çıkan araç takla attı: 2 yaralı

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle, meydana gelen kaza sonrası iki kişinin yaralandığı, durumlarının da iyi olduğu belirtildi.

Bursa-Ankara yolu Değirmenönü mevkisinde İ.S. kontrolündeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle kontrolden çıkarak takla attı.

16 AGR 67 plakalı araç içerisinde bulunan sürücü İ.S. ve yanında bulunan yolcu H.E., yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine, olay yerine polis ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi.

TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Çevredeki vatandaşların yardımı ile çıkartılan sürücü ve arkadaşı olay yerine gelen 112 sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Şevket Yılmaz Araştırma Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.











