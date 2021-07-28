Bursa'da korona matinesi

Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı artmaya devam ederken, Bursa'da düzenlenen kadınlar matinesinde bir araya gelen yüzlerce maskesiz kadının mesafesiz görüntüsü dehşete düşürdü.

Son dönemde yaşanan maske ve sosyal mesafe zafiyeti, aşı ihmali ve karşıtlığıyla birleşti.

Aşılarını olmayan veya tamamlamayanların, Türkiye’de de AVM’ler ile sosyal ve kültürel mekanlara alınmaması konuşuluyor.

Gençler arasında, aşı süreçlerini tamamlamayanların üniversitelere alınmaması da tartışılıyor.

BURSA'DAN KORKUTAN GÖRÜNTÜLER

Tüm bunlar tartışılırken ünlü bir müzik grubunun Bursa'da bir mekanda düzenlediği kadınlar matinesine ait görüntüler izleyenleri dehşete düşürdü.

Müzisyenlerin sosyal medyada yaptıkları paylaşımında, “Bursa Kadınlar Matinemiz’de, yine full’dük. 1000 kişilik mekanlar, bize yetmiyor. Kapıdan geri dönenler de, kusura bakmasın” şeklindeki ifadeleri de dikkat çekti.

MASKESİZ KADINLAR, ADIM ATACAK YER BIRAKMADI

Pistte üst üste adım atacak yer bırakmayan kadınların korona matinesinin görüntüleri sosyal medyada da tepkiye yol açtı.

Binlerce öğrencinin eğitim öğretime başlamasına sayılı günler kala ortaya çıkan bu görüntüler, bu kadarına da pes dedirtti.

"BU KENDİNİ BİLMEZLER İÇİN TEKRAR EVDE KALAMAYIZ"

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin altına yorum yapan vatandaşlar, "Virüse inanmayanlar için evde kaldık, maske takmayanlar olduğu için evde kaldık, sokağa çıkma yasağına uymayanlar olduğu için evde kaldık, bu kendini bilmezler için tekrar evde kalamayız" dedi.