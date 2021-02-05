Bursa'da koronavirüse rağmen sokak düğünü düzenlendi

Yıldırım'da salgın döneminde yapılan düğün tepki çekti. Polis, gelin ve damadın ailesine para cezası uyguladı.

Bursa'da, koronavirüs salgınına uymadan sokak üzerinde düğün yapıldı.

Yıldırım ilçesinde koronavirüs salgınını ve genelgeyi göz ardı eden vatandaşlar, sokak üzerinde müzikli, danslı düğün töreni gerçekleştirdi.

TEDBİRLER UNUTULDU

Yüzlerce kişinin davetli olduğu eğlencede, sosyal mesafe ve pandemi kuralları unutulurken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve zabıta ekibi sevk edildi.

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GELİN VE DAMADIN AİLESİNE 6 BİN 300 LİRA CEZA

Polis ekiplerinin gelmesiyle yüzlerce kişi ara sokaklara kaçarken, gelinin ve damadın yakınları ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Gelin ve damadın ailesine, kurallara uymadıkları gerekçesiyle toplamda 6 bin 300 TL para cezası uygulandı.