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    Bursa’da kötü haber alınca direksiyon başında bayıldı

    Direksiyon başında baygın halde bulunan sürücü için polis ve sağlık ekipleri seferber oldu. Uzun süre uyandırılamayan sürücünün, aldığı kötü haber üzerine bayıldığı ortaya çıktı.
    • DHA
    • 11.03.2021 - 12:21
    • Güncelleme : 11.03.2021 - 12:26
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    Bursa’da kötü haber alınca direksiyon başında bayıldı

    Bursa- Ankara karayolu, Hikmet Şahin Köprülü kavşak altında, saat 10.30 sıralarında park halindeki hafif ticari araç içerisinde, hareketsiz haldeki sürücü Mehmet Ç.'yi (34) görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

    Olay yerine gelen ekiplerin tüm çabasına rağmen Mehmet Ç. uyandırılamadı.

    KÖTÜ HABERİ ALINCA BAYILDI

    Sağlık ekiplerinin araçtan çıkardığı sürücü, İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne götürüldü.

    Doktorların müdahalesi sonrası bilinci yerine gelen sürücünün, aldığı kötü bir haber nedeniyle sinir krizi geçirerek bayıldığı öğrenildi.

    Mehmet Ç.’nin sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

    Bursa’da kötü haber alınca direksiyon başında bayıldı #1

    Bursa’da kötü haber alınca direksiyon başında bayıldı #2

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