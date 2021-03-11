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Bursa’da kötü haber alınca direksiyon başında bayıldı

Bursa’da kötü haber alınca direksiyon başında bayıldı

Direksiyon başında baygın halde bulunan sürücü için polis ve sağlık ekipleri seferber oldu. Uzun süre uyandırılamayan sürücünün, aldığı kötü haber üzerine bayıldığı ortaya çıktı.