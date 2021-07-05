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    Bursa'da kripto para cinayeti azmettiricisi Beyrut'a kaçarken yakalandı

    Bursa'da iş ortağını kripto paradan zarar ettiği gerekçesiyle öldürten kişi, Beyrut'a kaçmaya çalışırken havalimanında yakalandı.
    • DHA
    • 05.07.2021 - 17:12
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    Bursa'da kripto para cinayeti azmettiricisi Beyrut'a kaçarken yakalandı

    Dün akşam saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Hocahasan Mahallesi 2. İçli Sokak'ta meydana gelen olayda, turizm acentesi işleten ve kripto parası bulunan Halid Ahmed, iş ortağı S.S. yüzünden 20 bin dolar zarar ettiğini iddia edip, S.S.'den zararını karşılamasını istedi.

    İŞ ORTAĞINI, PARAYLA TUTTUĞU 2 KİŞİYE ÖLDÜRTTÜ

    Bunun üzerine ortaklar arasında tartışma çıktı. S.S.'yi tehdit ettiği iddia edilen Halid Ahmed, iş yerinden ayrıldı. Bir süre sonra aynı civardaki başka bir arkadaşının marketine giden Halid Ahmed, burada silahlı saldırıya uğradı. Halid Ahmed, kanlar içinde yere yığıldı, saldırgan koşarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Polis çevrede güvenlik önlemi aldı, sağlık ekipleri yaralıya müdahale etti. İlk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Halid Ahmed, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Bursa da kripto para cinayeti azmettiricisi Beyrut a kaçarken yakalandı #1

    ÖLDÜREN KİŞİLER YAKALANDI, AZMETTİRİCİ ARANIYORDU

    Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyip silahlı saldırıyı gerçekleştirenlerin Ali Khayata K. ve Ahmad S. olduğunu tespit etti. Kimlikleri tespit edilen şüphelileri Kestel ilçesinde yakalayıp gözaltına alan polis, şüphelilerin otomobilindeki aramalarda suç aleti tabancayı da ele geçirdi.

    Bursa da kripto para cinayeti azmettiricisi Beyrut a kaçarken yakalandı #2

    BEYRUT'A KAÇACAKTI, HAVALİMANINDA YAKALANDI

    Soruşturmayı derinleştiren polis, şüphelilerin ifadelerinden hareketle, olayın azmettiricisinin Halid Ahmed'in ortağı S.S. olduğunu tespit etti. S.S.'nin hava yoluyla yurt dışına kaçacağı bilgisine ulaşan polis, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Ankara Esenboğa Havalimanı'na geçtiği tespit edilen şüpheliyi Beyrut seferli uçağa binmek üzereyken gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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