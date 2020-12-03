Kucağında 1 yaşındaki çocuğuyla yürüyen kadına, başıboş gezen sokak köpekleri saldırdı. Çocuğuyla ölümden dönen kadın o anları gözyaşlarıyla anlattı.

Bursa'da evinden 200 metre aşağıdaki annesine gitmek için çıkan Bilge Bircan Bingöl, kucağında çocuğu Evren Bingöl ile yürüdüğü esnada sokakta başıboş gezen 20 tane köpeğin saldırısına uğradı.

KUCAĞINDAN BETONA DÜŞÜRDÜ

Köpeklerle uzun süre mücadele eden genç kadın, bu esnada kucağındaki 1 yaşındaki çocuğunu kucağından beton zemine düşürdü.

Kafa üstü beton zemine düşen minik çocuk ölümden döndü.

MİNİK EVREN YARALANDI

Çocuğun yüzü düşmenin etkisiyle morluklar içinde kaldı. Kadın, çevredeki vatandaşların müdahale etmesiyle 20 köpeğin saldırısından kurtulmayı başardı.

Büyük şok yaşayan ve çok korkan genç kadın o anları gözyaşları içinde anlattı.

Bursa'da kucağındaki bebekle 20 köpeğin saldırısına uğradı ViDEO

"BU İLK DEĞİL, BİR AN ÖNCE ÇARE BULUNSUN"

Evden annesine gitmek için çıktığını ifade eden Bilge Bircan Bingöl, "Mahallemizde çok fazla başıboş köpek var, defalarca müracaat etmemize rağmen herhangi bir tedbir alınmadı. Ben kucağımda çocuğumla yürürken caddenin ortasında birden 20 tane köpeğin saldırısına uğradım. 20 tane köpekle başı çıkmak mümkün değil. Ben ederken çocuğumu elimden kaldırıma düşürdüm. Çocuğumun yüzü çarpmanın etkisiyle morardı. Bize daha önce de köpek saldırdı. Bu ikinci saldırı. Biz çocuğumla birlikte ölümden döndük, bir an evvel bu başıboş köpeklere çare bulunsun" dedi.

































