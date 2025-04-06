Bursa’da küçük çocuk balkondan düştü

Bursa'nın İnegöl ilçesi Burhaniye Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde 5 katlı bir apartmanın 2. katında saat 18.00 sıralarında meydana gelen kazada, Suriye uyruklu Zeki (29) ve Delal E. (25) çiftinin 2.5 yaşındaki oğulları Osman E., ailesi mutfaktayken balkona çıktı.
Çocuk, balkonun koruma duvarına tırmandı.
BEYİN KANAMASI GEÇİRDİĞİ BELİRLENDİ
Balkonun koruma duvarına tırmanan çocuk, yaklaşık 4 metre yükseklikten kafa üstü beton zemine düştü.
Babası Zeki E.'nin kucağında 200 metre uzaklıktaki İnegöl Devlet Hastanesine götürdüğü çocuğun beyin kanaması geçirdiği belirlendi.
SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen küçük çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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