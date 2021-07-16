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- Bursa'da küçük çocukların sopalı sandalyeli sokak kavgası
Bursa'da küçük çocukların sopalı sandalyeli sokak kavgası
Gençlerin ve küçük çocukların karıştığı sokak kavgasında sopalar ve sandalyeler havada uçuştu. O anlar kameraya yansıdı.
- İHA
- 16.07.2021 - 10:21
- Güncelleme : 16.07.2021 - 11:08
Bursa'nın Yıldırım İlçesi Arabayatağı Mahallesi'nde daha önce tartışan gençler Arabayatağı'nda yeniden karşılaştı.
Yan bakma meselesi yüzünden tartışmaya başlayan iki grup daha sonra, sandalye ve sopalarla birbirine girdi.
SOKAK KAVGASI KAMERADA
Çocukların birbirlerine sopalarla ve sandalyelerle saldırdığı anlar ise yoldan geçen bir kişinin cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
Bursa'da küçük çocukların sopalı sandalyeli sokak kavgası ViDEO
YAŞLILAR ARADA KALDI
Kameraya yansıyan görüntülerde, yaşlıların ise kavga eden gençler arasında sıkıştığı ve müdahale etmelerine rağmen kavgayı durduramadıkları görüldü.