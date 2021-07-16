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    Bursa'da küçük çocukların sopalı sandalyeli sokak kavgası

    Gençlerin ve küçük çocukların karıştığı sokak kavgasında sopalar ve sandalyeler havada uçuştu. O anlar kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 16.07.2021 - 10:21
    • Güncelleme : 16.07.2021 - 11:08
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    Bursa'da küçük çocukların sopalı sandalyeli sokak kavgası

    Bursa'nın Yıldırım İlçesi Arabayatağı Mahallesi'nde daha önce tartışan gençler Arabayatağı'nda yeniden karşılaştı.

    Yan bakma meselesi yüzünden tartışmaya başlayan iki grup daha sonra, sandalye ve sopalarla birbirine girdi.

    SOKAK KAVGASI KAMERADA

    Çocukların birbirlerine sopalarla ve sandalyelerle saldırdığı anlar ise yoldan geçen bir kişinin cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

    Bursa'da küçük çocukların sopalı sandalyeli sokak kavgası ViDEO

    Bursa da küçük çocukların sopalı sandalyeli sokak kavgası #1

    YAŞLILAR ARADA KALDI

    Kameraya yansıyan görüntülerde, yaşlıların ise kavga eden gençler arasında sıkıştığı ve müdahale etmelerine rağmen kavgayı durduramadıkları görüldü.

    Bursa da küçük çocukların sopalı sandalyeli sokak kavgası #2

    Bursa da küçük çocukların sopalı sandalyeli sokak kavgası #3

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