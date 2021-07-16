Gençlerin ve küçük çocukların karıştığı sokak kavgasında sopalar ve sandalyeler havada uçuştu. O anlar kameraya yansıdı.

Bursa'nın Yıldırım İlçesi Arabayatağı Mahallesi'nde daha önce tartışan gençler Arabayatağı'nda yeniden karşılaştı.

Yan bakma meselesi yüzünden tartışmaya başlayan iki grup daha sonra, sandalye ve sopalarla birbirine girdi.

SOKAK KAVGASI KAMERADA

Çocukların birbirlerine sopalarla ve sandalyelerle saldırdığı anlar ise yoldan geçen bir kişinin cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Bursa'da küçük çocukların sopalı sandalyeli sokak kavgası ViDEO



YAŞLILAR ARADA KALDI

Kameraya yansıyan görüntülerde, yaşlıların ise kavga eden gençler arasında sıkıştığı ve müdahale etmelerine rağmen kavgayı durduramadıkları görüldü.



