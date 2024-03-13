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Bursa'da küçük kız otomobilin altında kaldı: Pencereden atlayarak yardımına koştu

Bursa'da küçük kız otomobilin altında kaldı: Pencereden atlayarak yardımına koştu Okula gitmek için evden çıkan küçük yolun karşısına geçmek isterken otomobilin altınada kalarak sürüklendi. kazayı gören bir vatandaş pencereden atlayarak yardıma koşarken o anlar kameralara anbean yansıdı.