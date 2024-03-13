Bursa'da otomobilin çarptığı küçük kız ölümden döndü.
Yıldırım ilçesinde 11 Mart’ta öğle saatlerinde ilkokul öğrencisi Aynur Üzeyir, yaya olarak okula giderken yolun karşısına geçmek istedi.
Bu sırada Üzeyir’e, H.D. yönetimindeki otomobil çarptı.
Yaklaşık 6 metre sürüklenip otomobilin altında kalan Aynur’un yardımına çevredekiler yardım etti.
2. kattan atlayıp yardıma koştu
Otomobilin altında kalan küçük kıza yardım etmek isteyen bir vatandaş ise 2'nci katın penceresinden atlayarak yardımına koştu.
Aynur Üzeyir otomobil kaldırılarak kurtarılırken, kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık durumu iyi
Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Aynur Üzeyir, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Gözaltına alınan sürücü H.D.’nin ifadesinin ardından serbest bırakıldığı belirtildi.
O anlar kamerada
Küçük kızın otomobilin altında kaldığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış