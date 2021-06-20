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    Bursa’da küçük kızın düğün salonundaki hırsızlık anları kamerada

    Düğün salonuna giren küçük bir kız, masanın üzerine bırakılmış çantayı çalarak salondan çıktı. Küçük kızın hırsızlık anları kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 20.06.2021 - 15:31
    • Güncelleme : 20.06.2021 - 15:36
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    Bursa’da küçük kızın düğün salonundaki hırsızlık anları kamerada

    Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesinde bulunan bir düğün salonuna giren küçük bir kız çocuğu, masaların arasında dolaşmaya başladı.

    Etrafı inceleyen çocuk, masanın üzerine bırakılan bir çantayı gözüne kestirdi.

    Etrafı süzdükten sonra çantayı hızlıca alan çocuk, omzuna takarak salondan çıktı.

    Merdivenlerden inerek, gözden kayboldu.

    POLİS EKİPLERİNE BİLDİRDİ

    Küçük kızın hırsızlık anları, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

    Çanta sahibi, masasına döndüğünde çantasının çalındığını fark etti.

    Güvenlik kameralarını inceleyen çanta sahibi ve salon yetkilileri durumu polis ekiplerine bildirdi.

    Bursa’da küçük kızın düğün salonundaki hırsızlık anları VİDEO

    Bursa’da küçük kızın düğün salonundaki hırsızlık anları kamerada #1

    EŞKALİ BELİRLENDİ

    İhbar üzerine ekipler olay yerine geldi.

    Kamera görüntülerini mercek altına alan ekipler, küçük kızım eşkalini belirledi.

    Ardından çocuğun bulunması için çalışmalar başlatıldı.

    Bursa’da küçük kızın düğün salonundaki hırsızlık anları kamerada #2

    ŞİKAYETÇİ OLDU

    Çanta içerisinde araba anahtarı, kimlik kartları ve 150 lira nakit para olduğu öğrenildi.

    Çanta sahibi, çocuğu hırsızlık yapması için teşvik edenlerden şikayetçi oldu.

    Bursa’da küçük kızın düğün salonundaki hırsızlık anları kamerada #3

    Bursa’da küçük kızın düğün salonundaki hırsızlık anları kamerada #4

    Bursa’da küçük kızın düğün salonundaki hırsızlık anları kamerada #5

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