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- Bursa’da küçük kızın düğün salonundaki hırsızlık anları kamerada
Bursa’da küçük kızın düğün salonundaki hırsızlık anları kamerada
- İHA
- 20.06.2021 - 15:31
- Güncelleme : 20.06.2021 - 15:36
Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesinde bulunan bir düğün salonuna giren küçük bir kız çocuğu, masaların arasında dolaşmaya başladı.
Etrafı inceleyen çocuk, masanın üzerine bırakılan bir çantayı gözüne kestirdi.
Etrafı süzdükten sonra çantayı hızlıca alan çocuk, omzuna takarak salondan çıktı.
Merdivenlerden inerek, gözden kayboldu.
POLİS EKİPLERİNE BİLDİRDİ
Küçük kızın hırsızlık anları, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Çanta sahibi, masasına döndüğünde çantasının çalındığını fark etti.
Güvenlik kameralarını inceleyen çanta sahibi ve salon yetkilileri durumu polis ekiplerine bildirdi.
Bursa’da küçük kızın düğün salonundaki hırsızlık anları VİDEO
EŞKALİ BELİRLENDİ
İhbar üzerine ekipler olay yerine geldi.
Kamera görüntülerini mercek altına alan ekipler, küçük kızım eşkalini belirledi.
Ardından çocuğun bulunması için çalışmalar başlatıldı.
ŞİKAYETÇİ OLDU
Çanta içerisinde araba anahtarı, kimlik kartları ve 150 lira nakit para olduğu öğrenildi.
Çanta sahibi, çocuğu hırsızlık yapması için teşvik edenlerden şikayetçi oldu.