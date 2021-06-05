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    Bursa'da küçük köpeğe pitbull saldırdı

    Bursa'da küçük köpeğe pitbull saldırdı

    Sahibinin çevrede kontrolsüz bir şekilde dolaştırdığı pitbullun saldırdığı köpek, yaşam mücadelesi veriyor.
    • İHA
    • 05.06.2021 - 12:10
    • Güncelleme : 05.06.2021 - 12:16
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    Bursa'nın Osmangazi ilçesinde pitbull dehşeti yaşandı.

    Bir site önünde sahibi tarafından dolaştırılan Maltesee Terier cinsi eğitimli köpek, başıboş şekilde ağızlıksız dolaşan pitbullun saldırısına uğradı.

    ÇEVREDEKİLER MÜDAHALE ETTİ

    Panik yaşayan Maltesee Terier’in sahibi, köpeğini tasmasından yukarı kaldırarak kurtarmaya çalışsa da başarılı olamadı. Çevredekiler olaya pitbullu tekmeleyerek müdahale etmeye çalıştı. Küçük köpek, pitbullun güçlü çenesinden uzun uğraşlar sonucu yaralı halde kurtarıldı.

    Bursa da küçük köpeğe pitbull saldırdı #1

    CİĞERLERİ İLE BAĞIRSAKLARI PARÇALANDI

    Saldırıda ciğerleri ve bağırsakları parçalanan köpek, yakında bulunan veteriner kliniğine götürülerek 3 saatlik ameliyata alındı. Sonraki gün 4 saatlik bir operasyon daha geçiren köpeğin hayatİ tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

    Bursa da küçük köpeğe pitbull saldırdı #2

    SALDIRI ANI KAMERADA

    Yaşanan o anlar ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

    Bursa'da küçük köpeğe pitbull saldırdı

    Bursa da küçük köpeğe pitbull saldırdı #3

    Bursa da küçük köpeğe pitbull saldırdı #4

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