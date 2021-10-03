Kontrol noktasında durdurulan Muhammet Şamil Gürcü, alkollü olmamasına rağmen, 1.03 promil alkollü çıktı. O gün alkol almadığını ispatlayan Gürcü, ağız gargarası kullandığını söyledi.

Bursa’da, 14 Temmuz’da otomobili ile Gemlik ilçesinden merkeze seyri halinde olan Bursa Barosu avukatlarından Muhammet Şamil Gürcü, trafik polisleri tarafından yapılan uygulamada durduruldu.

Yapılan rutin denetimlerde, alkol kontrolü yapılan Gürcü, alkolmetreye üfleyince 1.03 promil alkollü çıktı.

Alkol kullanmayan Gürcü durumu izah etse de polis memuru, cihaza göre işlem yapmak zorunda olduklarını belirtti.

TRAFİKTEN MENEDİLDİ

Gürcü’nün ehliyetine el konuldu, aracı ise trafikten menedildi.

Haklılığını kanıtlamak isteyen Gürcü, olayın ardından özel bir hastaneye gidip kan testi yaptırdı.

Bursa’da, kullandığı gargara nedeniyle 1.03 promil alkollü çıktı ViDEO

EMSAL KARARLARI İNCELEDİ

Kanında alkol çıkmayan Gürcü, alkolmetre cihazlarının yanlış ölçüm yaptığı olaylara ilişkin emsal kararları inceledi.

Gürcü ile avulatı Şehmus Uluç, emsal kararlar ile Gemlik Sulh Ceza Hakimliği’ne giderek itirazda bulundu.

CEZANIN İPTALİNE KARAR VERİLDİ

İtirazı değerlendirilen Gürcü, Gemlik Sulh Ceza Hakimliği tarafından haklı bulundu.

Ehliyetinin geri verilen Gürcü’nün aracına kesilen cezanın iptaline karar verildi.

“AĞZIMI APIZ GARGARASI İLE ÇALKALAMIŞTIM”

Yaklaşık 2,5 ay sonra ehliyetini geri alan Gürcü, konuyla ilgili şu sözleri kaydetti:

“Trafik uygulaması yapılacağı söylendi. Araçtan inerek gerekli işlemler yapıldı alkolmetre cihazına üfledim ve 1.03 promil alkollü çıktım. Fakat ben o gün alkol kullanmamıştım. Ben alkol almadığımı söylememe rağmen polis arkadaşlar cihazın 1.03 promil çıktığını dolayısıyla işlem yapmaları gerektiğini söyledi. Ben de siz prosedürü uygulayın ben itiraz edeceğim dedim. Ehliyetim alındı ve aracıma el konuldu. Ben devlet hastaneye giderek kan testi yaptırmak istedim fakat adli konu olmadığım için test yapmadılar. Bu sefer özel bir hastaneye gittim 2 tüp kan verdim. Yapılan tetkiklerde kanımda alkol olmadığı tespit edildi. Ben o gün gerçekten alkol kullanmamıştım. Şöyle; evden cacık yiyip çıktığım için ağzımı ağız gargarasıyla çalkalamıştım. Jandarma tarafından alınan ifademde de söyledim bunu.”





“ALKOL BAZLI AĞIZ SUYU NEDENİYLE ALKOLLÜ ÇIKABİLİYORSUNUZ

” Daha sonra konuyla ilgili yaptığı araştırmada bu cihazların belli periyotlarda kalibrasyon yapılması gerektiğini, kamu baş denetçileri tarafından cihazların ölçümlerinin denetlenmesi gerektiğini öğrendiğini ifade eden Gürcü, “Kalibrasyon yapılmayan cihazların birden fazla sebeple hatalı sonuç verebileceğini gördüm. Bu konuyla ilgili verilen emsal kararlar ve hastaneden aldığım raporla Gemlik Sulh Ceza Hakimliği’ne itirazda bulundum. Ve o gün benim gerçekten alkol kullanmadığım buna rağmen alkolmetre cihazında çıkan 1.03 promilin hata olduğu ortaya çıktı. Alkol bazlı ağız suyu sebebiyle alkollü çıkabiliyorsunuz. Haklılığımı ispat edip ehliyetimi geri almış oldum. Süreç yaklaşık 2,5 ay sürdü.” dedi.