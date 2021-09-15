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    Bursa'da kullanılmayan ahşap evi yakan tinerci izini kaybettirdi

    Madde bağımlısı genç, girdiği ahşap evi yaktı. Alevlerin içinden çıkarken mahallelinin yakaladığı genç, sonrasında kaçarak uzaklaştı. Polis tahkikat başlattı.
    • REUTERS
    • 15.09.2021 - 10:31
    • Güncelleme : 15.09.2021 - 10:49
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    Bursa'da kullanılmayan ahşap evi yakan tinerci izini kaybettirdi

    Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir süre önce hayatını kaybeden Safiye Şenol'a ait  binaya giren kimliği belirsiz madde bağımlısı, kullanılmayan evi yaktı.

    Kısa zamanda alev alan ahşap ev, saniyeler içerisinde küle döndü. Sokaktaki diğer ahşap evlere kadar uzanan alevler paniğe sebep oldu.

    İZİNİ KAYBETTİRDİ

    Metruk binadan çıkan bağımlı genci fark eden mahalleli, şahsı yakalasa da bir süre sonra kaçıp izini kaybettirmeyi başardı.

    İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale edip çökmek üzere olan evi söndürdü.

    Bursa'da kullanılmayan ahşap evi yakan tinerci izini kaybettirdi ViDEO

    Bursa da kullanılmayan ahşap evi yakan tinerci izini kaybettirdi #1

    "AHŞAP EV KISA SÜREDE YANDI"

    Bağımlı genci yakaladıklarını anlatan mahalleli Ayşe Erdem, "Bir şeyler içmiş dışarıya çıkıyordu. Yakaladık 'sen mi yaktın evi' dedik 'sanane' dedi. 'Yakalayın şunu' dedik ama kaçtı. İtfaiyeyi aradık hemen, ama ahşap ev kısa sürede yandı." diye konuştu.

    Olay yerinde inceleme yapan polis tahkikat başlattı.

    Bursa da kullanılmayan ahşap evi yakan tinerci izini kaybettirdi #2

    Bursa da kullanılmayan ahşap evi yakan tinerci izini kaybettirdi #3

    Bursa da kullanılmayan ahşap evi yakan tinerci izini kaybettirdi #4

    Bursa da kullanılmayan ahşap evi yakan tinerci izini kaybettirdi #5

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