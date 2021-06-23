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- Bursa’da kurbanlık keçi kaçtı, trafik altüst oldu
Bursa’da kurbanlık keçi kaçtı, trafik altüst oldu
- İHA
- 23.06.2021 - 12:25
- Güncelleme : 23.06.2021 - 12:30
Bursa’nın İnegöl ilçesinde aldığı kurbanlık keçiyi evine götürmek isteyen bir kişi, otomobilinin arka koltuğuna koydu.
Yenice Mahallesi Nuri Doğrul Caddesi’nde, keçinin sahibi otomobilin kapısını açtı.
Kapıdan fırlayan keçi, kendini yola attı.
Sahibi, kovalasa da keçiyi yakalayamadı.
Keçi trafikteki araçların arasından koşarken, 5 araçta hafif hasara neden oldu.
TAMİR DÜKKANINA GİRDİ
Trafiği altüst eden keçi, yol üzerinde bulunan cep telefonu tamir dükkanına girdi.
İş yeri sahibi Adem Çelik, keçiyi güçlükle yakalayabildi.
İnegöl Belediyesi’ne götürülen keçi, sahibi tarafından teslim alındı.
Bursa’da kurbanlık keçi kaçtı, trafik altüst oldu VİDEO
“ARAÇLARA ÇARPA ÇARPA GELİYORDU”
Keçiyi yakalayan Adem Çelik, “Araçlara çarpa çarpa geliyordu. Sonra geldi dükkana girdi. Zorla çıkardım dükkandan. Sonra belediyeye teslim ettik.” ifadelerini kullandı.