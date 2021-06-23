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Bursa’da kurbanlık keçi kaçtı, trafik altüst oldu

Bursa’da kurbanlık keçi kaçtı, trafik altüst oldu

Kurbanlık keçi, otomobilin kapısının açılması ile yola fırladı. Trafiğin ortasında koşan keçi, 5 araçta hafif hasara neden oldu.