Bursa'da kurbanlık kuzuları, kurtlara yem oldu

Kurtlar, çobanın kurbanda satmaya hazırlandığı kuzularına saldırarak telef etti.

Bursa'nın Keles ilçesi Epçeler köyünde kurbanlık hayvan yetiştiren Mustafa Özdemir, 1 yıl boyunca gece gündüz baktığı 10 kuzusunu yaklaşan Kurban Bayramı öncesi satmaya hazırlanıyordu.

Kurban Bayramı’na 1 ay kala yetiştiricinin ağılına giren kurtlar, 10 tane kuzudan 7 tanesini parçalayarak yeri 2’sini de yaraladı.

10 KUZUDAN GERİYE 1'İ KALDI

Elinde bir tane kuzu kalan vatandaş, onu da Kurban Bayramı’nda kendi kesmeyi düşünüyor.

"GÖZÜM GİBİ BAKTIM BÜYÜTTÜM"

Gözü gibi baktığı kuzularını kurtların saldırdığını ifade eden Mustafa Özdemir, "1 yıl boyunca çocuk gibi ilgilenip büyüttüğüm kuzularımı bayramda satmaya hazırlanıyordum. Kurtlar ağıla girerek 10 tane kuzumdan 7 tanesini parçalayarak yemişler. 2 tanesini de ağır yaralamışlar. Elimde 1 tane kuzum kaldı şimdi ne yapacağımı düşünüyorum." dedi.

























