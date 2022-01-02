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    Bursa'da kürekle araçların camını kırdı

    Madde bağımlısı şüpheli, eline aldığı kürek ile otoparktaki araçların camlarını kırıp zarar verdi. Bu anlar cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.
    • İHA
    • 02.01.2022 - 11:54
    • Güncelleme : 02.01.2022 - 12:54
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    Bursa'da kürekle araçların camını kırdı

    Bursa'nın turizm noktalarından biri olan İnkaya bölgesinde madde bağımlısı olan bir kişi, eline aldığı kürek ile otoparkta park halindeki araçların camlarının kırdı.

    Bu sırada çevrede bulunan bir vatandaş bu anları şaşkınlık içerisinde kayıt altına aldı.

    MADDİ HASAR OLUŞTU

    Araçlarda maddi hasar oluşurken araç sahipleri araçlarının başına geldiklerinde şoka uğradılar.

    Polis ekipleri, vatandaşların şikayeti üzerine şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

    Bursa'da kürekle araçların camını kırdı ViDEO

    Bursa da kürekle araçların camını kırdı #1

    Bursa da kürekle araçların camını kırdı #2

    Bursa da kürekle araçların camını kırdı #3

    Bursa da kürekle araçların camını kırdı #4

    Bursa da kürekle araçların camını kırdı #5

    Bursa da kürekle araçların camını kırdı #6

    Bursa da kürekle araçların camını kırdı #7


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