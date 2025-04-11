Bursa'da kürtajla alınan cenin için ‘kaçak defin’ soruşturması başlatıldı

DHA

Bursa Osmangazi ilçesinde yaşanan olayda, 2 yıl önce evlenen Ş.Ç. ile K.Ç. çiftinden anne Ş.Ç., ilk bebeklerine hamile olmanın heyecanını yaşıyordu.

Ş.Ç., kanama nedeniyle başvurduğu özel hastanede 20 gün tedavi gördü.

12 HAFTALIK BEBEĞİ KÜRTAJ YOLUYLA ALINDI

Ancak tedaviye rağmen 12 haftalık olan bebek, anne karnında hayatını kaybetti.

Cenin kürtaj yoluyla alındı.

BEBEĞİ KAYITSIZ OLARAK GÖMDÜLER

Hastane yetkilileri, iddiaya göre cenini istedikleri yere defnedebileceklerini söyleyerek aileye teslim etti.

Aile, cenini, İsabey Mezarlığı’nda bulunan iki mezarın arasına kayıtsız olarak gömdü.

Olay, Ramazan Bayramı’nda mezar ziyaretine giden bir kişinin babasının kabrinin yanında üzerinde ‘Kayra Bebek’ yazan tahta ve yanına bırakılan patikleri görmesiyle ortaya çıktı.

CENİNDEN VE AİLEDEN ALINACAK ÖRNEKLERLE DNA TESPİTİ YAPILACAK

Şikayet üzerine polis defin ile ilgili inceleme başlatırken, ‘Usulsüz ölü gömülmesi’ suçundan 6 aya kadar hapis cezası istemiyle, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında mezarın açılacağı, ceninden ve aileden alınacak örneklerle DNA tespitinin yapılacağı öğrenildi.

Ceninin aileye ait olduğunun tespiti halinde defin işlemi, 75 bin TL karşılığında şu anda gömülü olduğu İsabey Mezarlığı’na, ücretsiz olarak ise Erdoğan Köy Kent Mezarlığı ya da Hasköy Mezarlığı’na defnedilebilecek.

"HASTANEDEN BİZE, 'İSTEDİĞİNİZ YERE GÖMEBİLİRSİNİZ' DENDİ"

Polis merkezine ifadeye çağrılan baba K.Ç., defin için izin almaları gerektiğini bilmediğini söyleyerek, “Hastaneden bize, ‘İstediğiniz yere gömebilirsiniz' dendi. Zaten ilk çocuğumuzu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Mezar sahiplerine de ulaşacağız. Bebeğimin mezarını kimse açmasın.” dedi.