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    Bursa'da kuryenin hayatını kaybettiği feci kazanın görüntüsü

    Bursa'da sipariş götüren motosikletli kurye trafik kazasında yaşamını yitirdi, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
    • AA
    • 05.03.2021 - 09:43
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    Bursa'da kuryenin hayatını kaybettiği feci kazanın görüntüsü

    Bursa'nın Kestel İlçesinde, Hakan Mutlu idaresindeki kurye motosikleti, Ankara Bulvarı'nda Görkem Y'nin kullandığı otomobille çarpıştı.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.

    Sipariş götürdüğü öğrenilen motosikletli kurye Mutlu'nun cenazesi Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    500 METRE SÜRÜKLENDİ

    Çarpmanın etkisiyle kurye 500 metre sürüklenirken, kaldırıma çarpan otomobil saniyeler içinde alevler içinde kaldı.

    Otomobil sürücüsü Görkem Y., kendini son anda otomobil içinden attı.

    Bursa kurye kaza

    SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

    Otomobil sürücüsü Görkem Y'nin 0,53 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kaza yerine gelen otomobil sürücüsünün ağabeyi Mahmut Y. fenalık geçirdi.

    Bursa kurye kaza

    "HEPSİ BENİM YÜZÜMDEN"

    Mahmut Y. "Kardeşim benden araba istedi ama ben Görkem'e arabayı vermedim, Görkem de bana kızıp araba kiralayıp kaza yapmış. Vefat eden de benim kardeşim. Çok üzgünüm, içim parçalanıyor, hepsi benim yüzümden." diye konuştu.

    Kuryenin hayatını kaybettiği kaza VİDEO

    Bursa kurye kaza

    Bursa kurye kaza

     

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