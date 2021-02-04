Euro
8.5406
-0.99%
Dolar
7.1155
-0.68%
Altın
414.8
-1.72%
Borsa
1.539
0.38%
Bitcoin
267.200
4.89%
EXEN Coin
16.22
-7.04%
13ºC
İstanbul
Güneşli 13 C

    Bursa'da kuyumcuda silahlı soygun

    Bursa’da kar maskeli iki kişinin pompalı tüfekle kuyumcuyu soyma anı, güvenlik kameralarına yansıdı.
    • DHA
    • 04.02.2021 - 13:06
    • Güncelleme : 04.02.2021 - 13:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa'da kuyumcuda silahlı soygun

    Bursa'nın Osmangazi İlçesi Panayır Mahallesi Derman Caddesi üzerinde bulunan Salih B.'ye ait kuyumcu dükkanında yaşanan olayda, beyaz otomobil ile gelen yüzleri maskeli kimliği belirsiz 2 kişi, ellerinde pompalı tüfekle kuyumcu dükkanına girdi.

    ALTINLARI KUTUYA DOLDURDULAR

    Kuyumcu Salih B.'yi silah tehdidiyle etkisiz hale getiren şüpheliler, iş yeri sahibinden istedikleri kutuya, vitrindeki altınları doldurup geldikleri otomobille kaçtı

    POLİS İNCELEME BAŞLATTI

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, kuyumcu dükkanı ve çevresindeki iş yerlerinin güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı.

    Soygun, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi.

    Bursa da kuyumcuda silahlı soygun #1

    "60 BİN LİRALIK ALTINI ALIP KAÇTILAR"

    Kuyumcu, "Ben burada duruyordum, ellerinde pompalı tüfekle içeri girdiler. Koliye altınları doldurup araca binip gittiler. Karşı gelmek istedim, silah doğrulttular. Ben de korktum, sonra kaçtılar. 60 bin lira civarında altını alıp kaçtılar." dedi.

    Pompalı tüfekle soygun VİDEO

    Bursa da kuyumcuda silahlı soygun #2

    Bursa da kuyumcuda silahlı soygun #3

    Bursa da kuyumcuda silahlı soygun #4

    Bursa da kuyumcuda silahlı soygun #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir