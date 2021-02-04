Bursa'da kuyumcuda silahlı soygun

Bursa’da kar maskeli iki kişinin pompalı tüfekle kuyumcuyu soyma anı, güvenlik kameralarına yansıdı.

Bursa'nın Osmangazi İlçesi Panayır Mahallesi Derman Caddesi üzerinde bulunan Salih B.'ye ait kuyumcu dükkanında yaşanan olayda, beyaz otomobil ile gelen yüzleri maskeli kimliği belirsiz 2 kişi, ellerinde pompalı tüfekle kuyumcu dükkanına girdi.

ALTINLARI KUTUYA DOLDURDULAR

Kuyumcu Salih B.'yi silah tehdidiyle etkisiz hale getiren şüpheliler, iş yeri sahibinden istedikleri kutuya, vitrindeki altınları doldurup geldikleri otomobille kaçtı

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, kuyumcu dükkanı ve çevresindeki iş yerlerinin güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı.

Soygun, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi.

"60 BİN LİRALIK ALTINI ALIP KAÇTILAR"

Kuyumcu, "Ben burada duruyordum, ellerinde pompalı tüfekle içeri girdiler. Koliye altınları doldurup araca binip gittiler. Karşı gelmek istedim, silah doğrulttular. Ben de korktum, sonra kaçtılar. 60 bin lira civarında altını alıp kaçtılar." dedi.

Pompalı tüfekle soygun VİDEO