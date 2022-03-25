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    Bursa'da kuyumcuyu soyan hırsız kameralara takıldı

    Nilüfer ilçesinde girdiği kuyumcunun boş anını fırsat bilen şahıs, 2 bileziği alıp kaçtı. Hırsızlık anı ise kameralara yansıdı.
    • İHA
    • 25.03.2022 - 17:59
    • Güncelleme : 25.03.2022 - 19:16
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    Bursa'da kuyumcuyu soyan hırsız kameralara takıldı

    Bursa'nın Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi'ndeki bir kuyumcuya geçtiğimiz günlerde gelen zanlı, iş yeri sahibinin dalgınlığından faydalanarak 2 altın bileziği alıp kaçtı.

    Kuyumcunun şikayeti üzerine harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

    Yapılan incelemeler sonucu şüphelinin 21 yaşındaki B.D. olduğu tespit etti.

    DOSYASI KABARIK HIRSIZ ADLİYEDE

    Soruşturmayı derinleştiren Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri zanlının 20 Ocak 2022 tarihinde de başka bir kuyumcudan aynı yöntemle yüzük dolu tabla çaldığı belirlendi.Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    O ANLAR KAMERADA

    Öte yandan, kuyumcudan altın bileziklerin çalındığı anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

    Bursa'da kuyumcuyu soyan hırsız kameralara takıldı VİDEO

    Bursa da kuyumcuyu soyan hırsız kameralara takıldı #1

    Bursa da kuyumcuyu soyan hırsız kameralara takıldı #2

    Bursa da kuyumcuyu soyan hırsız kameralara takıldı #3

    Bursa da kuyumcuyu soyan hırsız kameralara takıldı #4

    Bursa da kuyumcuyu soyan hırsız kameralara takıldı #5


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