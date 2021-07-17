Bursa'da kuzuların 'sıra gecesi'

Bir ciğer ustası Kurban Bayramı öncesinde küçükbaş hayvanlarına "Moral motivasyon olsun" diyerek ahırda sıra gecesi düzenledi.

Bursa’da "Ciğerin Profesörü" ünvanıyla tanınan Şanlıurfalı Ali Koçak, ahırdaki hayvanlar için müzik dinletisi organize etti.

KURBANLIKLARA MORAL MÜZİĞİ

4 kişilik müzisyen ekibi ile ahırda sıra gecesi düzenleyen Koçak, "Batıda klasik müzik dinletiyorlar, biz de sıra gecesi yapıyoruz. Önümüz Kurban Bayramı. Onlara moral olsun. Bunlar bizim Anadolu’muzun hayvanları, ne de olsa onların etinden ve ciğerinden faydalanıyoruz" dedi.

"BAYRAM ÖNCESİ ÖDÜL OLSUN"

Yöresel kıyafetini giyip kuzularla poz veren Ali Koçak, "Yaklaşık 10 yıldır bu işle uğraşıyorum. Bugün buradaki koyun ve kuzularımıza sıra gecesi yapıyoruz. Daha önce de 2 kere yapmıştım. Önümüz kurban bayramı. Onlara moral olmasını istedim. Bu da benden onlara bayram üstü ödül olsun" diye konuştu.













































