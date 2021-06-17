Euro
10.36
0.18%
Dolar
8.6194
0.04%
Altın
505.33
0.66%
Borsa
1.431
0%
Bitcoin
336.469
-1.55%
EXEN Coin
32.98
2.35%
17ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 17 C

    Bursa'da lastiği patlayan otobüs alev alev yandı

    Bursa'da seyir halindeki yolcu otobüsü lastiğinin patlamasının ardından yanmaya başladı.
    • DHA
    • 17.06.2021 - 06:17
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa'da lastiği patlayan otobüs alev alev yandı

    Alevler kısa sürede otobüsü sararken, şoförün soğuk kanlılığı ve yolcuların otobüsü tahliye etmesi sonrası olası bir facia önlendi.

    LASTİĞİN PATLAMASININ ARDINDAN SÜRTÜNME YANGINI TETİKLEDİ

    Yangın, saat 02.00 sıralarında meydana geldi. 25 yolcu, 2 şoför ve 1 host ile İstanbul'dan Marmaris'e giden Engin Yakış (55) yönetimindeki 35 PK 138 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsünün lastiği, tünel çıkışında büyük bir gürültü ile patladı. Sürtünme nedeniyle kısa sürede alev alan lastik yanmaya başladı. Lastiğin patladığını ve alevleri fark eden otobüs şoförü, otobüsü emniyet şeridine çekip yolcuları tahliye ederek durumu itfaiyeye bildirdi.

    Bursa da lastiği patlayan otobüs alev alev yandı #1

    CAN KAYBI YA DA YARALANMA YOK

    Can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı olay sonrası, otobüs mürettebatı, yolcular ve yoldan geçen TIR sürücüleri, yangın söndürme tüpleri ile alevlere müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın yaklaşık 1 saatte söndürüldü. Yangın sonrası otobüs tamamen kullanılamaz hale geldi.

    Bursa da lastiği patlayan otobüs alev alev yandı #2

    FACİADAN DÖNÜLDÜ

    Olay sırasında panik yaşayan yolcular, tünel içerisindeyken otobüsün lastiğinin büyük bir gürültü ile patladığını söyledi. Yolcular, patlama sonrası otobüsün önce sağa sola savrulduğunu ardından da lastiğin alev almasıyla otobüsün yandığını ifade etti.

    Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

    Bursa da lastiği patlayan otobüs alev alev yandı #3

    Bursa da lastiği patlayan otobüs alev alev yandı #4

    Bursa da lastiği patlayan otobüs alev alev yandı #5

    Bursa da lastiği patlayan otobüs alev alev yandı #6

    Bursa da lastiği patlayan otobüs alev alev yandı #7

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir