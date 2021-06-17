Bursa'da lastiği patlayan otobüs alev alev yandı

Bursa'da seyir halindeki yolcu otobüsü lastiğinin patlamasının ardından yanmaya başladı.

Alevler kısa sürede otobüsü sararken, şoförün soğuk kanlılığı ve yolcuların otobüsü tahliye etmesi sonrası olası bir facia önlendi.

LASTİĞİN PATLAMASININ ARDINDAN SÜRTÜNME YANGINI TETİKLEDİ

Yangın, saat 02.00 sıralarında meydana geldi. 25 yolcu, 2 şoför ve 1 host ile İstanbul'dan Marmaris'e giden Engin Yakış (55) yönetimindeki 35 PK 138 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsünün lastiği, tünel çıkışında büyük bir gürültü ile patladı. Sürtünme nedeniyle kısa sürede alev alan lastik yanmaya başladı. Lastiğin patladığını ve alevleri fark eden otobüs şoförü, otobüsü emniyet şeridine çekip yolcuları tahliye ederek durumu itfaiyeye bildirdi.

CAN KAYBI YA DA YARALANMA YOK

Can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı olay sonrası, otobüs mürettebatı, yolcular ve yoldan geçen TIR sürücüleri, yangın söndürme tüpleri ile alevlere müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın yaklaşık 1 saatte söndürüldü. Yangın sonrası otobüs tamamen kullanılamaz hale geldi.

FACİADAN DÖNÜLDÜ

Olay sırasında panik yaşayan yolcular, tünel içerisindeyken otobüsün lastiğinin büyük bir gürültü ile patladığını söyledi. Yolcular, patlama sonrası otobüsün önce sağa sola savrulduğunu ardından da lastiğin alev almasıyla otobüsün yandığını ifade etti.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.