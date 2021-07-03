- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Bursa'da lastikçinin bilgisayarını çalan hırsız
Bursa'da lastikçinin bilgisayarını çalan hırsız
Çocuk hırsız, girdiği iş yerinden çaldığı diz üstü bilgisayarı tişörtünün içine saklayıp kaçtı.
- İHA
- 03.07.2021 - 08:55
Bursa’nın İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi'nde bulunan Metal işleri Sanayi’ndeki lastik tamiri yapan iş yerine saat 17.00 sıralarında gelen çocuk şüpheli, içeride kimsenin olmadığını fark etti.
Keşif yapan şüpheli, sonrasında iş yerinden çıktı. 20 dakika sonra tekrar iş yerine giren şüpheli, aldığı diz üstü bilgisayarı tişörtünün içine saklayıp kaçtı.
O ANLAR KAMERADA
Bir süre sonra ofisteki diz üstü bilgisayarın olmadığını fark eden işletme sahibi, güvenlik kameralarını inceledi.
Şüphelinin bilgisayarı çaldığını tespit eden işletme sahibi, durumu polis ekiplerine bildirdi.
Hırsızlık anları kameraya yansırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.