Euro
10.2983
0.07%
Dolar
8.6796
0.34%
Altın
498.82
0.95%
Borsa
1.377
0.28%
Bitcoin
293.103
2.15%
EXEN Coin
30.00
-0.62%
23ºC
İstanbul
Çok bulutlu 23 C

    Bursa'da lastikçinin bilgisayarını çalan hırsız

    Çocuk hırsız, girdiği iş yerinden çaldığı diz üstü bilgisayarı tişörtünün içine saklayıp kaçtı.
    • İHA
    • 03.07.2021 - 08:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa'da lastikçinin bilgisayarını çalan hırsız

    Bursa’nın İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi'nde bulunan Metal işleri Sanayi’ndeki lastik tamiri yapan iş yerine saat 17.00 sıralarında gelen çocuk şüpheli, içeride kimsenin olmadığını fark etti.

    Keşif yapan şüpheli, sonrasında iş yerinden çıktı. 20 dakika sonra tekrar iş yerine giren şüpheli, aldığı diz üstü bilgisayarı tişörtünün içine saklayıp kaçtı.

    O ANLAR KAMERADA

    Bir süre sonra ofisteki diz üstü bilgisayarın olmadığını fark eden işletme sahibi, güvenlik kameralarını inceledi.

    Şüphelinin bilgisayarı çaldığını tespit eden işletme sahibi, durumu polis ekiplerine bildirdi.

    Hırsızlık anları kameraya yansırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

    Bursa da lastikçinin bilgisayarını çalan hırsız #1

    Bursa da lastikçinin bilgisayarını çalan hırsız #2

    Bursa da lastikçinin bilgisayarını çalan hırsız #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir