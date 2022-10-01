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    Bursa'da limana bağlı tekne, alev alev yandı

    Limana bağlı teknede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sonrası tekne, kullanılmaz hale geldi.
    • 01.10.2022 - 20:49
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    Bursa'da limana bağlı tekne, alev alev yandı

    Bursa'nın Gemlik ilçesinde bağlı Kumla Mahallesi'nde Gökhan Yıldırım'a ait limana bağlı teknede, bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

    Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken polis ekipleri de çevre güvenliğini aldı.

    Tekne kullanılamaz hale geldi

    Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından yangın, tamamen söndürülürken tekne ise kullanılamaz hale geldi.

    Yangın sırasında teknede kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

    DHA'nın haberine göre; ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

    Bursa da limana bağlı tekne, alev alev yandı #1

    Bursa da limana bağlı tekne, alev alev yandı #2

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    Bursa da limana bağlı tekne, alev alev yandı #5

    Bursa da limana bağlı tekne, alev alev yandı #6

    Bursa da limana bağlı tekne, alev alev yandı #7

    Bursa da limana bağlı tekne, alev alev yandı #8


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