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- Bursa'da limana bağlı tekne, alev alev yandı
Bursa'da limana bağlı tekne, alev alev yandı
Limana bağlı teknede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sonrası tekne, kullanılmaz hale geldi.
- 01.10.2022 - 20:49
Bursa'nın Gemlik ilçesinde bağlı Kumla Mahallesi'nde Gökhan Yıldırım'a ait limana bağlı teknede, bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken polis ekipleri de çevre güvenliğini aldı.
Tekne kullanılamaz hale geldi
Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından yangın, tamamen söndürülürken tekne ise kullanılamaz hale geldi.
Yangın sırasında teknede kimsenin bulunmadığı öğrenildi.
DHA'nın haberine göre; ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.