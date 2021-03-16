Tekme tokat birbirine giren iki grubun o anları, yanlarındaki kızlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Bursa'da kız meselesi yüzünden tartışan liseli 2 grup, konuşmak için Tophane sırtlarındaki merdivenlerde buluştu.

Burada başlayan sözlü tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü.

YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Gençler birbirlerini öldüresiye darbederken, o anları cep telefonlarıyla kayda alan kızların görüntüsü ise pes dedirtti.

Bursa'da liseli gençlerin 'kız kavgası' VİDEO

"VURUN VURUN"

Gençlerden bazıları "Yeter artık, vurmayın" diye kavga eden arkadaşlarını ayırmaya çalışsa da, kızların "Vurun, vurun" diye bağırmaları dikkat çekti. Uzun süre kavga eden şahıslar daha sonra ayrıldı.

KAVGA PARKA TAŞINDI

Aynı grup akşam saatlerinde de Merinos Parkı'nda karşılaşınca tekrar tekme tokat kavgaya tutuştu. O anlar da parkta olan bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

ÇENE KEMİĞİ KIRILDI, ŞİKAYETÇİ OLDU

Yaşanan kavgada bir gencin çene kemiğinin kırıldığı, kendisini darbeden kişilerden şikayetçi olduğu öğrenildi.