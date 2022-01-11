Bursa’da liseli kız öğrenciler tekme tokat kavga etti

Bursa’da liseli kız öğrenciler tekme tokat kavga etti

20'ye yakın kız öğrenci arasında çıkan tartışma kısa sürede tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Taraflar, polis ekiplerinin müdahalesi ile ayrıldı.

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, yaklaşık 20 kişiden oluşan liseli kız öğrenci grubu arasında, bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kız öğrenciler birbirlerine tekme tokat saldırmaya başladı.

POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Ortalığın bir anda karışmasıyla, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kavga anları, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

KAVGAYI AYIRMADAN İZLEDİLER

Görüntülerde, diğer öğrencilerin kavgayı ayırmadan izlemesi dikkat çekti. Sosyal medyada da paylaşılan o anlar, izleyenlerden tepki topladı.

Bursa’da liseli kız öğrenciler tekme tokat kavga etti VİDEO

