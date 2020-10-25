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Bursa'da liseli kızların erkek kavgası
İki grubun sokak ortasında tekme tokat kavga ettiği anlar, çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
- İHA
- 25.10.2020 - 12:08
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde lise öğrencisi oldukları tahmin edilen iki kız grubu, sokak ortasında birbirine girdi.
İddiaya göre iki grup arasında 'erkek arkadaş' nedeniyle tartışma çıktı.
KAVGA ANI KAMERADA
Tartışma bir süre sonra tekme tokat kavgaya dönüşürken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.