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    Bursa'da liseli kızların erkek kavgası

    İki grubun sokak ortasında tekme tokat kavga ettiği anlar, çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
    • İHA
    • 25.10.2020 - 12:08
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    Bursa'da liseli kızların erkek kavgası

    Bursa'nın Yıldırım ilçesinde lise öğrencisi oldukları tahmin edilen iki kız grubu, sokak ortasında birbirine girdi.

    İddiaya göre iki grup arasında 'erkek arkadaş' nedeniyle tartışma çıktı.

    KAVGA ANI KAMERADA

    Tartışma bir süre sonra tekme tokat kavgaya dönüşürken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

    Bursa da liseli kızların erkek kavgası #1

    Bursa da liseli kızların erkek kavgası #2

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