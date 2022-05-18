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    Bursa'da lodos yüzünden devrilen ağaç, bir kadını yaraladı

    Şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağacın altında kalan Emel Enis yaralanırken, 2 otomobil ve 1 motosiklet hasar gördü. Ağacın devrilme anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
    • 18.05.2022 - 17:45
    • Güncelleme : 18.05.2022 - 18:02
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    Bursa'da lodos yüzünden devrilen ağaç, bir kadını yaraladı

    Bursa'nın İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi’nde Bakyapı Hacı Ali Bakgör Ortaokulu ve İshakpaşa İlkokulu’nun girişinde bulunan incir ağacı, lodos yüzünden devrildi.

    DHA'nın haberine göre; ağacın altında bulunan Emel Enis, hafif şekilde yaralanırken park halindeki otomobillerle motosiklette hasar oluştu.

    Hafif yaralanan kadın tedaviye alındı

    İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    İtfaiye ekiplerince yapılan çalışmayla devrilen ağaç kaldırıldı. Ağacın devrildiği sırada iki okuldaki öğrencilerin de İstiklal Marşı okumak için bahçede bekledikleri görüldü.

    "Ağacın altında kalan kadını kurtardık"

    Ağacın altında kalmaktan saniyelerle kurtulduğunu belirten Ziya Ülgen, "Ağacın yanında duruyordum. Motosikletimi ağacın altına park ettim. Deprem oluyor sandım. O sırada kaçtım. Peşimden ağaç da  devrildi. Ağacın altında kalan kadını kurtardık. Öğrenciler tam İstiklal Marşı için sıraya girdiklerinde oldu. Eğer okul çıkışında olsaydı facia olabilirdi. Ağacın altında kalan motosikletimi çıkardık." dedi.

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