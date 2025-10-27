Bursa'da lodosun çatıdan kopardığı sac levhanın altında kalmaktan son anda kurtuldu

- Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 40 km/s hızla esen lodos, hayatı olumsuz etkiledi.
- Balıkesir Caddesi’nde otomobiline giden bir kadın, çatıdan kopan sac levhanın altında kalmaktan son anda kurtuldu.
- Olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı ve park halindeki başka bir araçta hasar meydana geldi.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir kadın, saat 12.30 sıralarında çocuğunu bakıcısına götürmek için Balıkesir Caddesi’nde park halinde olan otomobiline doğru gitti.
Kadın o sırada, saatteki hızı 40 kilometreye ulaşan lodosun çatıdan kopardığı sac levhanın altında kalmaktan son anda kurtuldu.
O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA
Kadının çocuğunun o sırada otomobilin içinde olduğu öğrenilirken sac levhanın uçarak geldiği anlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Park halindeki başka bir araçta ise hasar meydana geldiği belirtildi.