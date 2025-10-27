Abone ol: Google News

Bursa'da lodosun çatıdan kopardığı sac levhanın altında kalmaktan son anda kurtuldu

Mustafakemalpaşa ilçesinde hızı saatte 40 kilometreye ulaşan lodos hayatı olumsuz etkiledi. Park halindeki otomobiline doğru giden kadın, çatıdan kopan sac levhanın altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir kadın, saat 12.30 sıralarında çocuğunu bakıcısına götürmek için Balıkesir Caddesi’nde park halinde olan otomobiline doğru gitti.

Kadın o sırada, saatteki hızı 40 kilometreye ulaşan lodosun çatıdan kopardığı sac levhanın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Kadının çocuğunun o sırada otomobilin içinde olduğu öğrenilirken sac levhanın uçarak geldiği anlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Park halindeki başka bir araçta ise hasar meydana geldiği belirtildi.

