Amatör spor kulübünün lokalinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip, kumar oynayan şahıslara toplam 78 bin 750 lira ceza kesildi.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün sokağa çıkma kısıtlaması uygulamaları kapsamında, Huzur Mahallesi'ndeki amatör spor kulübünün lokalinde kumar oynandığı ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler, belirlenen adrese baskın düzenledi.

25 KİŞİYE 78 BİN LİRA CEZA

Baskın sonucu,kısıtlamayı ihlal edip kumar oynadığı belirlenen 25 kişiye 78 bin 750 TL ceza uygulandı. İşletme sahibine ise 3 bin 930 TL ceza kesildi.

Bursa'da lokalde kumar oynayan 25 kişiye ceza VİDEO