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- Bursa'da lüks araç dere yatağına uçtu: 1 ölü, 3 yaralı
Bursa'da lüks araç dere yatağına uçtu: 1 ölü, 3 yaralı
- İHA
- 23.01.2022 - 00:41
- Güncelleme : 23.01.2022 - 01:13
Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl çıkışında gerçekleşen kazada, İnegöl’den Bursa'ya seyir halinde olan sürücü İslam Ömer(35) Yönetimindeki lüks BMW marka otomobil, buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı.
Yol kenarındaki bariyerleri aşan lüks BMW marka otomobil dereye yatağına uçtu. Kaza sonucu sürücü hayatını kaybetti, araçta bulunan Nihat Aziz (28), Emre Hüseyin (23) ve Mevlüt Merdali (28) yaralandı.
3 yaralı olay yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.
Bursa'da lüks araç dere yatağına uçtu: 1 ölü, 3 yaralı VİDEO
ARAÇTA SIKIŞTI, HAYATINI KAYBETTİ
Araçta sıkışarak hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeni, İtfaiye ekiplerince çıkarıldı. Cenaze Kestel morguna kaldırıldı. Araç çekici yardımıyla dere yatağından çıkarıldı. Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.