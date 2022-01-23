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    Bursa'da lüks araç dere yatağına uçtu: 1 ölü, 3 yaralı

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil bariyerleri aşıp dere yatağına yuvarlandı. Sürücü hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 23.01.2022 - 00:41
    • Güncelleme : 23.01.2022 - 01:13
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    Bursa'da lüks araç dere yatağına uçtu: 1 ölü, 3 yaralı

    Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl çıkışında gerçekleşen kazada, İnegöl’den Bursa'ya seyir halinde olan sürücü İslam Ömer(35) Yönetimindeki lüks BMW marka otomobil, buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı.

    Yol kenarındaki bariyerleri aşan lüks BMW marka otomobil dereye yatağına uçtu. Kaza sonucu sürücü hayatını kaybetti, araçta bulunan Nihat Aziz (28), Emre Hüseyin (23) ve Mevlüt Merdali (28) yaralandı.

    3 yaralı olay yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

    Bursa'da lüks araç dere yatağına uçtu: 1 ölü, 3 yaralı VİDEO


    Bursa da lüks araç dere yatağına uçtu: 1 ölü, 3 yaralı #1

    ARAÇTA SIKIŞTI, HAYATINI KAYBETTİ

    Araçta sıkışarak hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeni, İtfaiye ekiplerince çıkarıldı. Cenaze Kestel morguna kaldırıldı. Araç çekici yardımıyla dere yatağından çıkarıldı. Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Bursa da lüks araç dere yatağına uçtu: 1 ölü, 3 yaralı #2

    Bursa da lüks araç dere yatağına uçtu: 1 ölü, 3 yaralı #3


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