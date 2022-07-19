Direksiyon hakimiyetini kaybeden lüks otomobil sürücüsü, BursaRay duvarına çarpıp sürüklendikten sonra bariyerlere saplandı. Şoför hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Sırameşeler mevkiinde 70 yaşındaki Hüseyin Kul'un kullandığı lüks otomobil, seyir halinde ilerliyordu.

Araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu BursaRray'ın duvarına çarparak metrelerce sürüklendi.

30 dakikalık çalışmayla kurtarıldı

Bariyerlere saplanarak durabilen araçta sıkışan sürücü Hüseyin Kul, haber verilmesi sonucu olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından 30 dakika süren çalışma sonucu kurtarıldı.

Hastaneye kadırıldı

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bursa'da lüks otomobil bariyerlere saplandı VİDEO



Sürücünün durumu kritik

DHA'nın haberine göre; sürücü Hüseyin Kul'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.





































