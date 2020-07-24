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    Bursa'da lüks yat alev alev yandı

    Tamir ve satış için karaya çekilen lüks yatta yangın çıktı. Çıkan yangında yat, büyük çapta maddi hasar gördü.
    • İHA
    • 24.07.2020 - 09:36
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    Bursa'da lüks yat alev alev yandı

    Bursa'da lüks yat, tamir ve satış için karaya çekildi.

    Gemlik ilçesinde karaya çekilen lüks yat, gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yandı.

    İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ

    Kısa sürede büyüyen alevler tüm yatı sardı. Yangını farkeden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekiplerine bildirdi.

    MADDİ HASAR OLUŞTU

    Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen lüks yata müdahalede bulundu. Yaklaşık 30 dakikalık müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınırken yatta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

    Yangınla alakalı soruşturma sürdürülüyor.

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