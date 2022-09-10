Bursa'da madde bağımlısı genç alzheimer hastası anneannesini darbetti

Eşi tarafından terk edilen madde bağımlısı genç, ailesinin tedavi ısrarlarına öfkelenince evin en büyüğü olan 85 yaşındaki anneannesini yumruklayarak darbetti. Kız kardeşi yaşananları anlattı.

Madde bağımlılığı can yakmaya devam ediyor...

Bursa'nın Karacabey ilçesinde ailesi ile birlikte yşayan 30 yaşındaki E.K., ailesiin adeta kabusu oldu.

Evli ve 1 çocuk babası olan şahıs, eşi tarafından terk edilince ailesinin yanına döndü.

85 yaşındaki anneannesini darbetti

Yakınları tarafından tedavi ısrarına olumsuz cevap veren genç adam, son zamanlarda sıklaşan uyuşturucu krizleri sebebiyle hırçınlaşmaya başladı.

Şahıs, çıkan son tartışmada evin en büyüğü 85 yaşındaki anneannesini yumruklayarak feci şekilde darbetti.

Aldığı ağır darbeler nedeniyle alzheimer hastası yaşlı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Şikayetçi oldular

E.K. gözü dönmüş halde evde ne kadar eşya varsa hepsini kırıp döktü ve daha sonra evden ayrıldı.

Öte yandan harabeye dönen evi kayda alan aile E.K.'den şikayetçi oldu ancak herhangi bir netice alamadı.

Kız kardeşi yaşananları anlattı

İHA'nın aktarımına göre; bağımlı E.K.'nin kız kardeşi A.K., uyuşturucu batağına saplanmış ağabeyini bataktan çıkarabilmek için verdikleri mücadeleyi ve madde etkisine giren ağabeyinin yaptıklarını anlattı.

"Yasaklı maddeyi kullandığında tam bir canavara dönüşüyor"

Henüz 30 yaşında olan ağabeyi E.K.'nin yakın çevresinde uysal, iyi niyetli ve arkadaş canlısı olarak tanındığını anlatan A.K. "Ağabeyim yasaklı madde ile tanıştıktan sonra saldırgan tavırlarıyla etrafa korku saçmaya başladı. 2 yıldır bu batağın içerisinde ve asla tedavi olmayı kabul etmiyor. Son yaşanan olayda 85 yaşındaki yatalak alzheimer hastası olan anneannemizi acımasızca yumruklayarak darp etti. Hızını alamayıp evde ne kadar eşya varsa kırıp döktü. 2 çocuğumu geçindirdiğim dikiş makinem vardı. Kullanılmaz hale getirdi. Mutfaktaki ankastre ne kadar eşya varsa hepsini kırdı. Kapının önündeki arabanın camlarını kırdı. Biz, verdiği zararları onarmaya uğraşırken üzerine bir de arayıp ölümle tehdit etti. Bize karşı çok büyük öfkesi var. Aslında özünde böyle biri değil. İyi birisi ama o yasaklı maddeyi kullandığında tam bir canavara dönüşüyor. Hiçbir şeyi gözü görmüyor.

"Halüsinasyon görüp olmayan şeyleri olmuş gibi anlatıyor"

5 aylık çocuğu vardı. Eşini de darbettiği için ayrıldılar, aile düzenini bozdu. Benim çocuklarıma da çok düşkün olmasına rağmen onları bile gözü görmüyor. Çok tedirginiz. Dışarıya çıkamıyoruz. Acaba bir yerden çıkar mı diye çok korkuyoruz. 6 yaşındaki çocuğumu okula götüremiyorum. Babam geliyor, köyden onunla birlikte götürüyoruz. Gitmediğimiz yer kalmadı. Canımıza yetti. Polise, jandarmaya, savcılığa her yere gittik. Her yere müracaat ettik ama hiçbir şekilde sonuç alamadık. Bizim bekleyecek zamanımız kalmadı. Çemberimiz çok daraldı. Abim artık çığırından çok çıkmış durumda. Halüsinasyon görüp olmayan şeyleri olmuş gibi anlatıyor. Özünde çok çok iyi birisi ama o madde bizim evimizi ailemizi ocağımızı dağıttı. Ne olur birileri artık sesimizi duyup bize yardım etsin. Bu beladan kurtulmak istiyoruz" diye konuştu.