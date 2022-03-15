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- Bursa'da madeni para yutan bebek, hastanelik oldu
Bursa'da madeni para yutan bebek, hastanelik oldu
Oyun oynarken yerde bulduğu 50 kuruşluk 2 madeni parayı ağzına atıp, yutan Murat bebeğin midesindeki paralar, dışkı yoluyla çıkmaması halinde ameliyatla alınacak.
- DHA
- 15.03.2022 - 12:40
- Güncelleme : 15.03.2022 - 12:50
Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Huzur Mahallesi Aktan Sokak'taki evde meydana gelen olayda, oturma odasında oyun oynayan Murat bebek, yerde bulduğu 50 kuruşluk 2 madeni parayı ağzına attı.
Annesi Deniz Yolcu, son anda fark ederek, çocuğunun ağzından paraları çıkarmaya çalıştı ancak yuttuğunu anladı.
PARALARIN 1'İ MİDESİNDE DİĞERİ YEMEK BORUSUNDA
İhbarla eve gelen sağlık ekibi, Murat bebeği ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yapılan kontrolde paralardan birinin bebeğin midesinde, diğerinin ise yemek borusunda kaldığı tespit edildi.
DIŞKI YOLUYLA ÇIKMAZSA AMELİYATLA ALINACAK
Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Murat bebekten paraların dışkı yoluyla çıkması beklenecek. Paraların çıkmaması halinde bebek, operasyona alınacak.