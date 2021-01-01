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    Bursa'da magandalar elektrik kablolarını keserek kıvılcım çıkardı

    Sokak üzerinde elektrik kablolarını kesen bir grup maganda, ateşle kabloları yakarak tehlike yarattı.
    • İHA
    • 01.01.2021 - 11:57
    • Güncelleme : 01.01.2021 - 13:51
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    Bursa'da magandalar elektrik kablolarını keserek kıvılcım çıkardı

    Bursa’nın Yıldırım ilçesi İsabey Mahallesi'nde sokaktaki elektrik kablolarını kesen kimliği belirlenemeyen şüpheliler, ateşle kabloları tutuşturdu.

    Yeni yıl gecesinde elektrik akımıyla kıvılcım çıkartarak tehlike yaratan vatandaşlar, mahallleliye korku dolu anlar yaşattı.

    POLİS, ŞÜPHELİLERİ ARIYOR

    Kablolardan kıvılcımlar ve sesler çıkarken, panik olan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

    Ekipleri gören grup mahalle aralarına dağılırken, kaçan şüphelileri bulmak için çalışma başlattı.

    Bursa'da magandalar elektrik kablolarını keserek kıvılcım çıkardı ViDEO

    Bursa da magandalar elektrik kablolarını keserek kıvılcım çıkardı #1

    Bursa da magandalar elektrik kablolarını keserek kıvılcım çıkardı #2

    Bursa da magandalar elektrik kablolarını keserek kıvılcım çıkardı #3

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