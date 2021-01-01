- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Bursa'da magandalar elektrik kablolarını keserek kıvılcım çıkardı
Bursa'da magandalar elektrik kablolarını keserek kıvılcım çıkardı
Sokak üzerinde elektrik kablolarını kesen bir grup maganda, ateşle kabloları yakarak tehlike yarattı.
- İHA
- 01.01.2021 - 11:57
- Güncelleme : 01.01.2021 - 13:51
Bursa’nın Yıldırım ilçesi İsabey Mahallesi'nde sokaktaki elektrik kablolarını kesen kimliği belirlenemeyen şüpheliler, ateşle kabloları tutuşturdu.
Yeni yıl gecesinde elektrik akımıyla kıvılcım çıkartarak tehlike yaratan vatandaşlar, mahallleliye korku dolu anlar yaşattı.
POLİS, ŞÜPHELİLERİ ARIYOR
Kablolardan kıvılcımlar ve sesler çıkarken, panik olan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.
Ekipleri gören grup mahalle aralarına dağılırken, kaçan şüphelileri bulmak için çalışma başlattı.
Bursa'da magandalar elektrik kablolarını keserek kıvılcım çıkardı ViDEO