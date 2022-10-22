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    Bursa'da mağaza açılışında indirim için birbirlerini ezdiler

    Zücaciye mağazası indirimli açılışında izdiham yaşandı, mağazanın camı kırıldı ve bir kadın müşteri yere düşerken kilometreyi bulan insan kuyruğu drone ie kaydedili.
    • 22.10.2022 - 12:48
    • Güncelleme : 22.10.2022 - 13:31
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    Bursa'da mağaza açılışında indirim için birbirlerini ezdiler

    Bursa'da züccaciye mağazası yeni şubesinin açılışına özel indirim yaptı.

    Farklı ilçelerinde şubeleri olan mağaza açılışında özel ürünlerde fiyatlar beşte bir fiyatına indirilince adeta izdiham yaşandı.

    Sabah gün aydınlanınca erken saatlerde binlerce vatandaş, mağaza önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

    Birbirini ezen vatandaşlar kapıdaki görevlilere zor anlar yaşattı.

    Mağazanın camı kırıldı

    Açılış kapıları zorlanırken o esnada bir kadın izdihamdan kaynaklı yere düştü.

    O anlar kameralara yansıdı.

    Öte yandan kapıları zorlayan müşteriler mağazanın camını kırdı.

    Bursa’da mağaza açılışında alışveriş çılgınlığı VİDEO

    Bursa da mağaza açılışında indirim için birbirlerini ezdiler #1

    Drone ile kaydedildi

    Yediden yetmişe her kesimden insanın olduğu mağazanın önündeki insan kalabalıklığı, araç trafiğine sebep olurken kalabalığın görüntüsü drone ile kaydedildi.

    Müşterilerilerden bazıları aradıkları ürünlerden birkaçını bulabilirken, bazıları ise geç kaldıklarını dile getirdi.

    İHA'nın haberine göre fiyatına bile bakmadan ürünlere hücum eden vatandaşlar, açılışın fazlasıyla kalabalık olduğunu ve ezilmekten son anda kurtulduklarını anlattı.

    Bursa da mağaza açılışında indirim için birbirlerini ezdiler #2

    Bursa da mağaza açılışında indirim için birbirlerini ezdiler #3

    Bursa da mağaza açılışında indirim için birbirlerini ezdiler #4


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