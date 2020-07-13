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- Bursa'da, mahalle ortasında yeğenini öldürdü
Bursa'da, mahalle ortasında yeğenini öldürdü
Taşkınlık yapan yeğenini, mahalle meydanında çıkan tartışmada av tüfeğiyle vuran şahıs gözaltına alındı.
- DHA
- 13.07.2020 - 10:59
Bursa'nın Gemlik ilçesine bağlı Şahinyurdu Mahallesi'nde, yeğeni Ahmet Top'un mahalle meydanında taşkınlık yaptığını, burada bulunan marketin camlarını kırdığını duyan Salih D., yanına gitti.
Salih D. ile Ahmet Top arasında burada tartışma çıktı.
YEĞENİNİ TÜFEKLE VURDU
Tartışmanın büyümesi üzerine eve gidip av tüfeğini alan Salih D., yeğeni Ahmet Top'a ateş etti. Ahmet Top kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine mahalleye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ahmet Top'un hayatını kaybettiği belirlenirken Salih D., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.