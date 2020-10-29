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- Bursa'da mahalle sakinleri, hırsızı yakalayıp polise teslim etti
Bursa'da mahalle sakinleri, hırsızı yakalayıp polise teslim etti
Polis, park halindeki motosikleti çalan hırsızın linç edilmesini engellerken, üzerinde yaptığı aramada ise çalıntı cep telefonu buldu.
- AA
- 29.10.2020 - 13:20
- Güncelleme : 29.10.2020 - 13:27
Bursa’nın İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesi Baykut Sokak'ta faaliyet gösteren oto yıkama işletmesi önünde park halinde bulunan motosikletin çalındığını fark eden mahalleli, zanlının peşine düştü.
Şüpheli E.S.'yi kovalayarak Zindanlık Sokak'ta yakalayan vatandaşlar, durumu polise bildirdi.
LİNÇ EDİLMESİNİ ENGELLEDİ
Bunun üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, zanlıyı ekip aracına bindirerek linç edilmesini engelledi.
ÇALINTI CEP TELEFONU DA BULUNDU
İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen E.S.'nin üzerinden ayrıca çalıntı bir cep telefonu çıktığı öğrenildi.