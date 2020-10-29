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    Bursa'da mahalle sakinleri, hırsızı yakalayıp polise teslim etti

    Polis, park halindeki motosikleti çalan hırsızın linç edilmesini engellerken, üzerinde yaptığı aramada ise çalıntı cep telefonu buldu.
    • AA
    • 29.10.2020 - 13:20
    • Güncelleme : 29.10.2020 - 13:27
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    Bursa'da mahalle sakinleri, hırsızı yakalayıp polise teslim etti

    Bursa’nın İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesi Baykut Sokak'ta faaliyet gösteren oto yıkama işletmesi önünde park halinde bulunan motosikletin çalındığını fark eden mahalleli, zanlının peşine düştü.

    Şüpheli E.S.'yi kovalayarak Zindanlık Sokak'ta yakalayan vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

    LİNÇ EDİLMESİNİ ENGELLEDİ

    Bunun üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, zanlıyı ekip aracına bindirerek linç edilmesini engelledi.

    ÇALINTI CEP TELEFONU DA BULUNDU

    İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen E.S.'nin üzerinden ayrıca çalıntı bir cep telefonu çıktığı öğrenildi.

    Bursa da mahalle sakinleri, hırsızı yakalayıp polise teslim etti #1

    Bursa da mahalle sakinleri, hırsızı yakalayıp polise teslim etti #2

    Bursa da mahalle sakinleri, hırsızı yakalayıp polise teslim etti #3

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