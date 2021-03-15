Daha önce mahalledeki doğalgaz saatini parçalayarak mahalleyi havaya uçurmaya çalışan kadın, polise şikayet edildiği için tekrar mahalleliye saldırdı. O anlar kamera ile kaydedildi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi İvazpaşa Mahalle sakinlerinden Akgül Y., geçen yıl komşularıyla yaşadıkları tartışmanın ardından doğalgaz saatini baltayla parçaladı.

Şikayet üzerine polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Akgül Y., sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı. Ancak Akgül Y. (42) ile mahalle sakinlerinin aralarındaki sorun bitmedi.

İKİ KOMŞUSUNUN YOLUNU KESTİ

Mahallede pek çok kişiyle çeşitli nedenlerle tartıştığı iddia edilen Akgül Y. hakkında şikayetlerini diye getiren komşulardan Rüveyda Başık (66), “Arkadaşlarımızla yürüyüşten geliyorduk. Akgül Y. yolumuzu kesti, hakaret etti. Elinde biber gazı vardı. Artık bıktık. Bizi tehdit ediyor. ‘Sizleri, mahallede yaşatmayacağım’ diyor. Çok küfürlü konuşuyor.

Annesini kontrol etmesi için bir oğlu var; onu aradık. O da annesi Akgül Y. ile tartıştığı için karışmak istemiyor. Geçen yıl mahallede doğalgaz borularını patlattı. Yine yapmasından korkuyoruz." dedi.

MAHALLELİ KAÇIYOR

Bir diğer komşu Fatma İzbat ise, "Mahalledeki çoğu kişi evini sattı. Kimi de kiraya verdi. Ancak yaşananlardan dolayı kiracılar da uzun süre oturmak istemiyor. Pandemi dönemindeyiz. Korkuyoruz. Akgül Y. mahallenin huzurunu bu salgın günlerinde de bozmaya başarıyor. Maskesiz bir şekilde üzerimize yürüyor. Kapımıza eline aldığı tırmıkla geliyor. Haklı haksız her konuda tartışma çıkartıyor. Şikayetimiz üzerine polis ekipleri geliyor, gözaltına alıyor ardından da adliyede suç oluşmadığı gerekçesiyle serbest kalıyor." diye konuştu.

Bursa'da mahalleyi havaya uçurmaya çalışan kadın, komşularına sataştı VİDEO





























