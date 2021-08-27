Bursa’da mahkumlara uyuşturucu satan avukat yakalandı

Cezaevinde mahkumlara uyuşturucu madde sattığı tespit edilen Bursa Barosu avukatlarından A.A., gözaltına alındı. Hazırlanan iddianamede, A.A. hakkında 10-18 yıl arasında hapis cezası istendi.

Bursa’da H Tipi Cezaevi'nde görevli infaz koruma memurları, koronavirüsün yayılmasını engellemek için görüş odalarına yapılan cam paravanların sürekli olarak kırılmasından şüphelenerek görüşmeler için cezaevine gelen avukatları ve konuştukları müvekkilleri takibe aldı.

Sürekli cezaevine gelen Bursa Barosu avukatlarından A.A.'nın (32) mahkumlarla kısa süreli görüşmeler yaparak ayrılması dikkat çekti.

KOĞUŞLARDA ARAMA YAPILDI

Avukat A.A.'nın görüştüğü tutukluların koğuşlarında yapılan aramalarda, uyuşturucu madde ele bulundu.

Gözaltına alınan ve Bursa Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen A.A., çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz edince tekrar gözaltına alınan A.A., bu kez tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Avukat A.A., yaklaşık 2 ay cezaevinde kalmasının ardından hazırlanan iddianamenin kabul edilmesiyle hakim kararıyla tahliye edildi.

10-18 YIL ARASI HAPİS İSTEMİ

Bursa 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, A.A. hakkında uyuşturucu temin etmek suçundan 10-18 yıl arası hapis cezası istemiyle dava açıldı.

GRAMLIK KÜÇÜK PAKETLERDE SATMAKLA SUÇLANIYOR

A.A., cezaevi girişinde sadece X-Ray cihazından geçirildiği ancak avukatlık statüsü nedeniyle üzerinin detaylı aranmadığı, uyuşturucu maddeleri cezaevine rahatlıkla sokarak cam paravanlardan mahkumlara gramlık küçük paketlerle satmakla suçlanıyor.

Yargılamanın önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.