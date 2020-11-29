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    Bursa'da makas atan araç, kask kamerasında

    Trafiği makas atarak tehlikeye atan otomobil, motosikletli bir vatandaşın kask kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 29.11.2020 - 12:17
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    Bursa'da makas atan araç, kask kamerasında

    Bursa'nın Osmangazi ilçesi Mudanya Yolu üzerinde yoğun trafikte bir otomobil makas atarak ilerledi.

    Otomobilin plakası ve sürücünün kimliği henüz belli olmadı.

    TRAFİKTE TEHLİKELİ HAREKET

    Görüntülerde sürücünün, yoğun trafikte makas atarak seyir ettiği, bir ara en sağ şeritten en sol şeride kontrolsüz bir şekilde geçtiği görüldü.

    GÖZDEN KAYBOLDU

    Kendinin ve diğer sürücülerin canını hiçe sayan sürücü, bir süre sonra gözden kayboldu.

    Bursa da makas atan araç, kask kamerasında #1

    Bursa da makas atan araç, kask kamerasında #2

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