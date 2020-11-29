Bursa'da makas atan araç, kask kamerasında

Trafiği makas atarak tehlikeye atan otomobil, motosikletli bir vatandaşın kask kamerasına yansıdı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Mudanya Yolu üzerinde yoğun trafikte bir otomobil makas atarak ilerledi.

Otomobilin plakası ve sürücünün kimliği henüz belli olmadı.

TRAFİKTE TEHLİKELİ HAREKET

Görüntülerde sürücünün, yoğun trafikte makas atarak seyir ettiği, bir ara en sağ şeritten en sol şeride kontrolsüz bir şekilde geçtiği görüldü.

GÖZDEN KAYBOLDU

Kendinin ve diğer sürücülerin canını hiçe sayan sürücü, bir süre sonra gözden kayboldu.



