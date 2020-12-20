Bursa'da makas atan iki sürücüye ceza

İşlek bir cadde üzerinde trafiği tehlikeye düşüren 2 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Bursa’nın en işlek caddelerinden biri olan Mudanya Caddesi üzerinde 34 UDD 74 ve 16 NSY 09 plakalı iki araç, makas atarak yarıştı.

O ANLAR KAMERADA

İşçi servislerinin ve şehir merkezine seyahat eden sürücülerin yoğun olarak kullandığı caddede trafiği tehlikeye sokarak yarışan magandalar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Sürücüler bir süre sonra ise gözden kayboldu.

Bursa’da makas atarak trafiği tehlikeye düşüren 2 sürücü

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Polis ekipleri, sosyal medyada yayınlanan görüntülerin ardından çalışma başlatarak sürücüleri gözaltına aldı.

CEZASIZ KALMADILAR

34 UDD 74 plakalı araç sürücüsü R.A.'ya Kanu'nun 46/2G maddesi gereği para cezası uygulanmasının yanı sıra daha önce aday sürücü iken sürücü belgesi alkol etkisinde araç kullanmaktan dolayı iptal edildiği için aynı Kanu'nun 36/3a (Ehliyetsiz araç kullanmak) maddesinden de cezai işlem uygulandı.

16 NSY 09 plakalı araç sürücüsü C.V.'ye ise Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/2g (Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin; trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmeleri, makas atmak) maddesi gereği para cezası uygulandı.