- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Bursa’da makas atan otomobil metro istasyonuna çarptı
Bursa’da makas atan otomobil metro istasyonuna çarptı
Bursa’da makas atarak ilerleyen otomobildeki gençler, hem kendi can güvenliğini hem de sebep oldukları kazada otobüsteki yolcuların hayatını tehlikeye attı.
- İHA
- 06.01.2021 - 13:16
- Güncelleme : 06.01.2021 - 13:23
Bursa-Ankara yolu Gürsu metro istasyonunda meydana gelen olayda, trafikte hızlı şekilde makas atarak ilerleyen otomobil, metro istasyonuna çarptı.
Kaza yapan otomobile arkadan gelen bir otobüs de çarpınca faciadan dönüldü.
YARALANAN OLMADI
Kazada şans eseri yaralanan olmazken, otomobilden inen 3 genç ile otobüs sürücüsü büyük şok yaşadı.
Kaza anı arkadan gelen bir aracın güvenlik kamerasına yansırken, polis kazayla alakalı tahkikat başlattı.
Bursa’da makas atan otomobil metro istasyonuna çarptı ViDEO