Euro
9.0463
-0.43%
Dolar
7.3289
-0.78%
Altın
461.56
-0.3%
Borsa
1.509
1.3%
Bitcoin
253.000
7.82%
EXEN Coin
11.08
-0.27%
13ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 13 C

    Bursa’da makas atan otomobil metro istasyonuna çarptı

    Bursa’da makas atarak ilerleyen otomobildeki gençler, hem kendi can güvenliğini hem de sebep oldukları kazada otobüsteki yolcuların hayatını tehlikeye attı.
    • İHA
    • 06.01.2021 - 13:16
    • Güncelleme : 06.01.2021 - 13:23
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa’da makas atan otomobil metro istasyonuna çarptı

    Bursa-Ankara yolu Gürsu metro istasyonunda meydana gelen olayda, trafikte hızlı şekilde makas atarak ilerleyen otomobil, metro istasyonuna çarptı.

    Kaza yapan otomobile arkadan gelen bir otobüs de çarpınca faciadan dönüldü.

    YARALANAN OLMADI

    Kazada şans eseri yaralanan olmazken, otomobilden inen 3 genç ile otobüs sürücüsü büyük şok yaşadı.

    Kaza anı arkadan gelen bir aracın güvenlik kamerasına yansırken, polis kazayla alakalı tahkikat başlattı.

    Bursa’da makas atan otomobil metro istasyonuna çarptı ViDEO

    Bursa makas kaza

    Bursa makas kaza

    Bursa makas kaza

    Bursa makas kaza

    Bursa makas kaza

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir