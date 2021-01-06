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Bursa’da makas atan otomobil metro istasyonuna çarptı

Bursa’da makas atan otomobil metro istasyonuna çarptı

Bursa’da makas atarak ilerleyen otomobildeki gençler, hem kendi can güvenliğini hem de sebep oldukları kazada otobüsteki yolcuların hayatını tehlikeye attı.