Bursa'da makas atan trafik magandası kamerada

Bursa’da makas atarak yarışan otomobil trafiği tehlikeye düşürdü. O anlar başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Ankara istikametinden İzmir istikametine giden bir otomobilin makas atarak 100 kilometre hızın üzerinde seyrettiği görüldü.

Makas atarak ralli yapan otomobil sürücüsü kilometrelerce gitti.

O ANLAR KAMERADA

Makas anı ve trafiğin tehlikeye düştüğü anlar saniye saniye arkadan gelen bir aracın kamerasına yansıdı. Makas atan araç bir süre sonra gözden kayboldu.

Bursa’da makas atarak yarışan araç İZLE