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    Bursa'da makas atan trafik magandası kamerada

    Bursa’da makas atarak yarışan otomobil trafiği tehlikeye düşürdü. O anlar başka bir aracın kamerasına yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 14.11.2020 - 09:45
    • Güncelleme : 14.11.2020 - 10:32
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    Bursa'da makas atan trafik magandası kamerada

    Ankara istikametinden İzmir istikametine giden bir otomobilin makas atarak 100 kilometre hızın üzerinde seyrettiği görüldü.

    Makas atarak ralli yapan otomobil sürücüsü kilometrelerce gitti.

    O ANLAR KAMERADA

    Makas anı ve trafiğin tehlikeye düştüğü anlar saniye saniye arkadan gelen bir aracın kamerasına yansıdı. Makas atan araç bir süre sonra gözden kayboldu.

     

    Bursa’da makas atarak yarışan araç İZLE

     

    Bursa da makas atan trafik magandası kamerada #1

    Bursa da makas atan trafik magandası kamerada #2

    Bursa da makas atan trafik magandası kamerada #3

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