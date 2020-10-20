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Bursa'da makas atarak ilerleyen otomobil alev alev yandı

Bursa'da makas atarak ilerleyen otomobil alev alev yandı

Önce seyir halindeki bir araca çarpan sürücü, ardından da elektrik direğine çarparak yandı. Alev alev yanan otomobilde bulunan 5 kişi yaralanırken, o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.