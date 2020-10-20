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- Bursa'da makas atarak ilerleyen otomobil alev alev yandı
Bursa'da makas atarak ilerleyen otomobil alev alev yandı
- DHA
- 20.10.2020 - 08:15
Emre P. idaresindeki 16 KCP 17 plakalı otomobil, Bursa’nın Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi Bursa-İzmir Yolu Caddesi'nde makas atarak ilerlerken, direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan otomobil, önce aynı istikamette seyreden G.B. idaresindeki 16 ZY 275 plakalı otomobile sol taraftan çarptı, ardından da elektrik direğini devirerek yoldan çıktı. Yol kenarında bulunan otoparka düşen otomobil, yanmaya başladı.
YANAN OTOMOBİLDEN GÜÇ BELA ÇIKARILDILAR
Yanan otomobilde bulunan sürücü Emre P., M.P., H.P, A.G., A,Ç., çevrede bulunan vatandaşların yardımıyla araçtan çıkartıldı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan otomobile müdahale ederken, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, çevrede bulunan hastanelere sevk edildi.
Bursa'da makas atarak ilerleyen otomobil alev alev yandı İZLE
POLİS İNCELEME BAŞLATTI
Polis ekipleri olası bir kaza ihtimaline karşı çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, kaza nedeniyle Bursa-İzmir yolunda araç trafiği yaşandı.
Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yol temizleme çalışmasının ardından Bursa-İzmir yolunda trafik normal seyrine dönerken polis olayla ilgili inceleme başlattı.