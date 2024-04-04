Bursa'da manzara seyrederken duvardan düşen genç kadın yaralandı Bursa'da dağ yolunda istinat duvarının üzerinde manzara seyrederken dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten düşen 22 yaşındaki kadın yaralandı.

DHA

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Kireç Ocakları mevkisinde 22 yaşındaki Sibel İlvanlar, manzara seyretmek için çıktığı istinat duvarından dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü.

Bu sırada bölgeden geçen ve olayı gören motosikletli polis ekibinin ihbarı üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince kurtarıldı

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptığı çalışma ile İlvanlar'ı düştüğü yerden çıkardı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sibel İlvanlar, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)