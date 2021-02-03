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    Bursa'da market önüne bırakılan elektrikli bisiklet çalındı

    Bir marketin önüne bırakılan elektrikli bisikletin çalınma anı, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
    • DHA
    • 03.02.2021 - 12:50
    • Güncelleme : 03.02.2021 - 13:13
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    Bursa'da market önüne bırakılan elektrikli bisiklet çalındı

    Dün saat 18.00 sıralarında, Busa'nın İnegöl ilçesindeki Hamidiye Mahallesi Kurtuluş Sokak’ta bulunan bir marketin önüne elektrikli bisiklet bırakıldı.

    Markette girip, alışveriş yapan Mehmet Ş., çıktığında ise bisikletini bıraktığı yerde bulamadı.

    ÇALINDIĞINI GÖRDÜ

    Market görevlisiyle birlikte güvenlik kamera kayıtlarına bakan Mehmet Ş., bisikletinin bir kişi tarafından çalındığını görüp, polise şikayetçi oldu.

    Bursa'da market önüne bırakılan elektrikli bisiklet çalındı VİDEO

    ÇALIŞMA BAŞLATILDI

    Bisikletin çalınma anı, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Polis, bisikleti çalan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

    Bursa da market önüne bırakılan elektrikli bisiklet çalındı #1

    Bursa da market önüne bırakılan elektrikli bisiklet çalındı #2

    Bursa da market önüne bırakılan elektrikli bisiklet çalındı #3

    Bursa da market önüne bırakılan elektrikli bisiklet çalındı #4

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