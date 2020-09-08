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    Bursa’da marketin önündeki bisikleti çaldı

    Sahibinin market içerisinde alışveriş yaptığı sırada bisikletini çalan hırsızın kimliği tespit edilirken, polisin soruşturması sürüyor.
    • İHA
    • 08.09.2020 - 09:56
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    Bursa’da marketin önündeki bisikleti çaldı

    Bursa’da H.Y. isimli şahıs, markete alışveriş yapmak için girdiği sırada, bisikletini kapının önünde bıraktı.

    Yaklaşık 5 dakika içeride oyalanan H.Y, çıktığında bisikletini yerinde göremeyince, polis ekiplerine ihbarda bulundu.

    Olay yerine gelen ekipler güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

    BİSİKLETİ TEK ÇIRPIDA ALIP, KAÇTI

    Hırsızlık anının yansıdığı güvenlik kameralarını tarayan ekipler, şüpheliyi tespit etti ve arama çalışması başlattı.

    Bursa’da markete giren vatandaş, bisikletinden oldu İZLE

    Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

    Bursa’da marketin önündeki bisikleti çaldı #1

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