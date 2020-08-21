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    Bursa'da marketten sadaka kutusu hırsızlığı

    Market sahibinin kızını oyalayarak sadaka kutusunu çalan hırsızın o anları kameraya yansıdı.
    • AA
    • 21.08.2020 - 13:30
    • Güncelleme : 21.08.2020 - 13:30
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    Bursa'da marketten sadaka kutusu hırsızlığı

    Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesi'ndeki markete müşteri kılığında gelen bir şahıs, iş yeri sahibinin kızından sigara istedi.

    KAŞLA GÖZ ARASINDA SADAKA KUTUSUNU ÇALDI

    Genç kız sigarayı vermek için arkasını dönünce şahıs ise masadaki sadaka kutusunu çalarak arka cebine koydu. Kasiyerden sigarasını alan şüpheli, daha sonra marketten ayrıldı.

    Bursa'da marketten sadaka kutusu hırsızlığı

    ŞİKAYETTE BULUNDULAR

    Sadaka kutusunun yerinde olmadığını fark eden iş yeri sahibi Yafes Çiftçi, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek polise ihbarda bulundu.

    Bursa da marketten sadaka kutusu hırsızlığı #1

    "BAŞKALARI DA MAĞDUR OLMASIN"

    Hırsızın yakalanması için çalışmalar sürürerken, iş yeri sahibi Yafes Çiftçi de uyarıda bulunarak,"Başkaları da mağdur olmamak için bu hırsızlara dikkat etsin" dedi.

    Bursa da marketten sadaka kutusu hırsızlığı #2

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