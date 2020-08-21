Market sahibinin kızını oyalayarak sadaka kutusunu çalan hırsızın o anları kameraya yansıdı.

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesi'ndeki markete müşteri kılığında gelen bir şahıs, iş yeri sahibinin kızından sigara istedi.

KAŞLA GÖZ ARASINDA SADAKA KUTUSUNU ÇALDI

Genç kız sigarayı vermek için arkasını dönünce şahıs ise masadaki sadaka kutusunu çalarak arka cebine koydu. Kasiyerden sigarasını alan şüpheli, daha sonra marketten ayrıldı.

Bursa'da marketten sadaka kutusu hırsızlığı

ŞİKAYETTE BULUNDULAR

Sadaka kutusunun yerinde olmadığını fark eden iş yeri sahibi Yafes Çiftçi, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek polise ihbarda bulundu.

"BAŞKALARI DA MAĞDUR OLMASIN"

Hırsızın yakalanması için çalışmalar sürürerken, iş yeri sahibi Yafes Çiftçi de uyarıda bulunarak,"Başkaları da mağdur olmamak için bu hırsızlara dikkat etsin" dedi.